Samantha Vallejo-Nágera se convierte en el hazmerreír por su pobre demostración como cocinera

Se anunciaba como lo nunca visto. Al menos esa era la sensación de la nota de prensa que envío el departamento de comunicación de RTVE: "Samantha Vallejo Nágera cocinará por primera vez en Masterchef'

El momento tenía lugar en el programa de este martes 9 de abril. La jueza del talent de cocina deTVE nunca se había puesto el delantal para cocinar y manos a la obra en ello anteriormente, al contrario que sus compañeros Jordi y Pepe hacen con cierta regularidad, principalmente en la prueba por equipos.

Dicen que la especialidad de Samantha son los postres, pero su negocio es el catering. Su empresa Samantha de España ha visto crecer su facturación desde que ella sale en TVE, y realmente no sabemos muy bien quien prepara los canapés que sirven donde les contratan.

El caso es que para demostrar sus grandes conocimientos como ‘chef' o ‘cocinera' la prueba que realizó fue freír distintos alimentos con gran variedad de tipos de aceites, lo que provocó la burla y critica de los usuarios de redes sociales por lo absurdo de la prueba.

Que has frito dos pescado y una ensalada Samantha que eso te lo hacia mi madre mientras veia la telenovela y me vigilaba para que no me matará #MasterChef