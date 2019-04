Tamara Gorro crea el caos y confusión entre sus seguidores con una polémica foto

Tamara Gorro, la que fuera de las primeras tronistas de ‘MyHyV' y ahora ‘influencer', ha creado una gran polémica entre sus seguidores de Instagram debido a una foto que ha publicado.

En esta ocasión parece que Gorro se lo ha puesto muy facil a sus haters y detractores metiéndose en un juego peligroso del que no ha salido bien parada.

"Agente Gorro. Hoy he jugado a un juego (escape room) donde tenía que desactivar una bomba nuclear y atrapar a los culpables. Y... ¡el objetivo lo conseguí! Cuidadito con la Gorro", ha escrito junto a la fotgrafía

En la imagen se puede ver a la colaboradora puntual de Mediaset de con una pistola en la mano. Sus detractores no han tardado en comentar la publicación, y tampoco lo han hecho quienes han dado la cara por ella.

Estos han sido algunos de los comentarios:

• Joder, que la pistola es de mentira, que os cogéis todo con papel de fumar, por dios. Qué amargados estáis.

• Suena a violencia.

• Tamara a mí tampoco me gusta la foto con pistola. Armas ni para jugar y tampoco de regalo a los niños.

• No sé dónde ves tú a los niños en esta foto... Por favor, normalicemos más los juegos. Normales desde la educación. A mi primo le dan pistolitas de agua para jugar y mojarse entre los pequeños.

• Muy mal con la pistola... no.