Sofía Suescun, muy floja y venida a menos, niega el saludo a Albalá y se enfrenta a posibles demandas

Sofía Suescun se enteraba desde plató de 'GH DÚO'que Alejandro Albalá era el tercer finalista al ser eliminado en la gala previa a la final del programa que tendrá lugar este jueves 11 de abril y se mostraba indiferente.



"No creo que le cueste encajarlo, le va a costar más encajar otras cosas, como alguna portada de revista", aseguraba Paz, madre de Alejandro, en referencia a unas fuertes declaraciones que ha realizado Sofía sobre su hijo. Sofía se reafirmaba aunque se mostraba algo preocupada.

"Él sabrá como lo encaja. No estoy en el mejor momento de mi vida, estoy bastante floja, estoy en un momento bajo. Pero con el cariño que recibo de mi familia, con una ayuda que estoy teniendo muy buena..."

aseguraba una Sofía venida a menos y visiblemente afectada.



Según publica Exclusiva Digital, Alejandro Albalá llegaba al plató de ‘GH DÚO' como tercer finalista y todos se acercaban a saludarle. Todos menos Sofía. Su ex no quiso levantarse del sofá argumentando que estaba esperando, pero los presentes no terminaron de creerla.



"He sufrido mucho. Pero todo pasó, todo evoluciona, he llegado hasta aquí, soy tercero y estoy súper agradecido", decía Alejandro sin querer entrar en el tema, eso sí, aclaraba algo sobre el tema de la falta de personalidad: "No tengo que demostrar nada a nadie, me da igual que me reprochen eso".



Por otro lado Alejandro se quedaba perplejo al ver la portada de una revista que había protagonizado Sofía y que titulaba: "Soy una víctima anulada como persona". Y no daba crédito al escuchar a su madre, Paz Guerra, y a sus amigos, Ylenia y Antonio Tejado,que le advertían que eso no era lo más grave que iba a leer de dicha entrevista.



Algo acorralada, Sofía se justificaba acusando a Albalá de haber dicho algo parecido de Isa Pantoja en su día, pero él, finalmente, no pudo evitar enfadarse: "Eso es de mala persona, hemos estado en un concurso, esto es la vida real". La situación se tensó hasta el extremo, tanto que Albalá no pudo más y advirtió a su ex: "Si ha hablado mal de mí le va a caer una demanda muy gorda".