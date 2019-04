Una joven cambia de opinión al ver en persona a su cita de 'First Dates': "Me voy con el otro"

El 'teléfono rojo' volvía a sonar en 'First dates'. Gema, una concursante de 18 años, tuvo la oportunidad de elegir a su cita entre tres pretendientes, eso sí, escuchando tan solo sus voces. Según recoge el Periodico, tras una breve conversación con cada uno de ellos, la joven se decantó finalmente por Carlos Manuel.

"Le gusta el campo, me daba tema de conversación y además es de Córdoba, me pilla al lado", razonó Gema. Sin embargo, cambió de opinión en cuanto vio a los tres candidatos en persona. Aunque en un primer momento mantuvo su intención de cenar con Carlos Manuel, la concursante recapacitó y decidió darle una oportunidad a Cristian. Un giro de los acontecimientos que, tal y como señaló Carlos Sobera, nunca había ocurrido en el programa.

Carlos Manuel y Martín dieron en el clavo con la decisión final de Gema y Christian #FirstDates873 https://t.co/1NdrLGNP2E pic.twitter.com/sS2Aq6U9eL — First dates (@firstdates_tv) 9 de abril de 2019

"Voy a tener la cita con este muchacho", señaló la joven, dejando a Carlos Manuel con cara de no entender nada y sin opciones. "Al final se ha ido con el otro chico, me ha sentado un poco mal porque me hubiera gustado tener una cita con ella para conocernos un poco más", reconoció el pretendiente ante las cámaras de 'First dates'.

A pesar de la atracción física y de que la cita entre ambos se desarrolló con normalidad, Gema decidió no tener un segundo encuentro con Cristian: "No he sentido el feeling de cuando te pones a hablar con un muchacho y sabes que te gusta". Él, por su parte, puso como excusa "la distancia" y la poca predisposición de Gema a "dar mimos".