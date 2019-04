Jordi Gonzalez recibe un aluvión de críticas por su "miserable" comportamiento

Por fin llegaba este jueves la esperada final de ‘GH DÚO', ese pastiche de GH VIP pero de parejas famosilla que ha terminado jugado individualmente por los concursantes.

María Jesús Ruiz fue la ganadora, aunque el momentazo de la noche lo protagonizó Isabel Pantoja visitando a su hijo Kiko en la casa de Guadalix de la Sierra.

También visito la casa de ‘GH DÚO' Juani Garzón, la madre de la exmiss España, que ha estado batallando por ella en los platós dejándoselo todo.

Durante la gala final Jordi Gonzalez intervino cuando la madre de la de Jaén se enfrentó a su expareja Julio Ruz, que fue expulsado de la casa por actuaciones no del todo correctas con María Jesús. "Cuéntale a tu hija lo que decía de él y de José María Gil Silgado", señaló. "Yo hablaré con mi hija en privado", replicó Juani Garzón.

González, que presenta el programa de rebote por la baja de Jorge Javier Vázquez tras haber estado un buen tiempo de sequia televisiva, la acusó de mentirosa. "Cuando alguien dice ‘quiero hablarlo en privado' es que lo quieres contar cobrando. Me apuesto una cena a que eso significa que lo harás en un plató", le espetó. "Tengo millones de testigos", aseguró.

"Quiero decir a la audiencia que me siento ofendida por Jordi", señaló Juani en su defensa. Entonces, el presentador insistió con ironía: "Te digo yo que soy vil y malvado contigo, te digo que me juego una cena contigo".

La madre de la ganadora de GH Dúo le acusó de no hacerle caso en ocasiones anteriores, cuando incluso llegaron al llanto. Pero González siguió. "No te estoy diciendo eso, ¿aceptas o no? Mírame a los ojos, mírame a mí, a la cara", le inquirió.

Juani, tan teatrera como su hija, finalmente aceptó: "Una cena y darte de comer todo el año". Sin embargo, la actitud del presentador desató una oleada de críticas en Twitter.

Jordi Gonzalez a Juani " Me apuesto lo que quieras a que lo cuentas cobrando"



Eres un miserable#ghduofinal2 — Argi_Te (@argi_te) 11 de abril de 2019

El comportamiento de Jordi González me está dando vergüenza ajena.



Y todo por ganarse el favor del clan Pantoja. Qué falta de profesionalidad, por favor.#GHDÚOFinal2 — La bella Betty (@ThebeautyBetty) 11 de abril de 2019

@jordiGlez has vendido tu alma como presentador y sobre todo como profesional.



Pensaba que eras diferente a JJ Vázquez.



No reconozco a ese Jordi González de 'Moros y Cristianos'.



Muy decepcionado con tu parcialidad.#MariaJesusGanadora #GHDÚOFinal2 pic.twitter.com/xc877Aezdv — Víctor Manuel (@vmanpg) 12 de abril de 2019

Es intolerable el trato recibido por parte de Jordi González a la madre de #MariaJesusGanadora



Esto es denunciable.



Me da mucha lástima que por audiencia se tengan que llegar a estos extremos.#GHDÚOFinal2 — Víctor Manuel (@vmanpg) 11 de abril de 2019

Jordi González haciendo bueno a Jorge Javier.

¿COMO TIENES LOS HUEVOS DE DECIRLE A LA MADRE DE MARÍA JESÚS QUE VA A IR A HABLAR A LOS PLATÓS COBRANDO CUANDO TIENES SENTADO AL QUE MÁS HA VENDIDO SUS MIERDAS EN TELEVISIÓN?#GHDúoFinal2 #GHDÚO11A — GHVIP_RN (@GHVIP_RN) 11 de abril de 2019