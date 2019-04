Carmen Borrego acusa a la organización de 'Sálvame Okupa' de ser "cruel" con ella

Carmen Borrego, Antonio Montero y Gustavo González eran "castigos" por la audiencia de 'Sálvame Okupa' y por ello debían recibir un tartazo de payasín.



Pero a la hermana de Terelu Campos no le ha sentado nada bien esto, sobre todo porque lo considera "una crueldad".



Así ha sido el momento en el que se ha quejado ante David Vallpederas y María Patiño, conductores del programa 'Sábado Deluxe'

"Carmen soy Valldeperas, ¿Cómo estás?"



"No se, valorad vosotros, si me dan un tartazo del tipo que me han dado en la zona que tengo más jodida...pero bueno" "Me parece que se me tira por la cabeza que yo no tengo nada, me jorobo y ya está pero hacerlo en esa zona me parece un poco cruel...la palabra es crueldad. Es algo que no tengo por ´que aguantar" respondia compungida Borrego



David: "La verdad es que nosotros aquí nos hemos quedado también muy contrariados porque payasin no ha controlado, yo creo, en darte el tartazo pues como tú decías, en la parte de atrás de la cabeza. Igual payasin no conocía que te había operado.. "