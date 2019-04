José Ribagorda sorprende en pleno informativo a Ángeles Blanco (mujer de Vicente Vallés)

Este sábado 13 de abril se ha celebrado en todo el mundo el día internacional del beso.

Mucha gene lo ha celebrado publicando imágenes con todo tipo de besos en las redes sociales

Incluso José Ribagorda, presentador de Informativos Telecinco Fin de Semana, ha querido celebrarlo con todos en directo los telespectadores de la cadena de Fuencarral y con su compañera Ángeles Blanco.

Aunque al principio no parecía que fuera a hacerlo, al anunciar que era el día del beso, Angeles, que es la mujer de Vicente Valles (presentador de Informativos en Antena 3) le ha preguntado si había dado alguno hoy. Y su respuesta ha sido sorprendente: "Pues no, todavía no, pero te lo voy a dar a ti".

Blanco no podía evitar la carcajada y ambos se han dado un beso (eso si un ósculo en la mejilla) demostrando la buena relación que tienen.

"Quedamos declarados pareja de hecho profesional oficialmente desde este momento", ha bromeado la presentadora.

"Por lo menos", ha contestado Ribagorda.