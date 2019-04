Cristina Pujol rompe definitivamente con su novio Kiko Matamoros tras 4 meses de relación

Cristina Pujol ha revelado a través de su cuenta de Instagram que ella y Kiko Matamoros han roto tras cuatro meses de relación

Recordemos que el pasado mes de marzo Kiko Matamoros contó en ‘Sábado Deluxe' que Cristina y él habían tenido una corta ruptura a raíz de un plantón que ella dio al programa. El colaborador de ‘Sálvame' explicó que su novia y él rompieron tras haber discutido por ese asunto. Al asegurar que después él y Cristina lo habían arreglado, hubo algunos compañeros de programa que acusaron a Kiko de contar una mentira.

"¡Es que sí hemos roto! Y si hemos roto, es que ha habido una crisis. Y como la quiero, yo tengo derecho a romper y a rehacer mi relación como me dé la gana", se defendió él.

Según recoge Lecturas, a pesar de esta ruptura de la ya expareja, los dos no han dejado de seguirse en la red social. Ante un comentario que ponía en duda la ruptura, Cristina ha respondido: "Por qué dejar de seguirnos. Sí hemos roto, pero somos adultos. No hay porque quedar mal".

Parece que Cristina no lamenta que su relación con Kiko haya terminado, más bien todo lo contrario al afirmar: "No hay mal que por bien no venga...", junto a un selfie suyo.