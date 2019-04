Jorge Javier Vázquez alegra la Semana Santa a Paolo Vasile con tres buenas noticias

Jorge Javier Vázquez entraba por teléfono este martes en ‘Sálvame' y confirmaba que "Todo está bien". Un mes después de la intervención a la que tuvo que someterse tras sufrir un ictus, Jorge Javier Vázquez se ha realizado la prueba que tenía pendiente y tiene permiso médico para volver a su vida normal.

Él mismo ha contado que ha recibido el alta médica, que presentará 'Supervivientes' y, entre emocionado y divertido, ha confesado cómo se enteró de que Isabel Pantoja, con quien ha estado enfrentado hasta ahora, iba a concursar en el reality e incluos habaldo con elle por telefono

"Estoy muy feliz porque me he ido a hacer las pruebas que tenía que hacerme y el médico me ha dicho que puedo presentar ‘Supervivientes", todos en ‘Sálvame' saltaban y aplaudían de alegría ante la noticia mientras él explicaba que los últimos días ha estado un poco "inquieto".

Pero todo ha salido bien, el resultado ha sido muy bueno y la fase crítica está "totalmente superada", con lo que el presentador tiene que empezar a recuperar su vida normal.

Presentará ‘Supervivientes' y eso supondrá su reencuentro televisivo con Isabel Pantoja. Presentador y cantante tuvieron muy buena desde que presentaran juntos las campanadas, también cuando Kiko Rivera participó en el reality e Isabel le recogió en plató...

Pero todo se torció tras una entrevista de la artista y el alegato con el que él respondió.

Jorge Javier ha contado que se enteró por su jefe, el propio Paolo Vasile, quien le llamó para decírselo: "Me dijo ¿estás sentado? Siéntate: Isabel Pantoja a Supervivientes" y lo primero que pensó fue: "¡Aún me queda una semana para saber si voy a poder presentar!"

Por ello, nada más recibir el resultado de las pruebas, Jorge Javier ha hecho la llamada y, justo en ese momento, estaban reunidos con la productora e Isabel Pantoja: "Ha sido agradable, ella está muy muy ilusionada y me ha dicho que está dispuesta a darlo todo".