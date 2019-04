La hija de Terelu Campos saca su fuerte carácter y contesta a quienes la critican por su forma de vestir

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, publicaba una fotogtafia en Instagram el domingo de Ramos por la que era muy criticada en referencia a su forma de vestir.

A la nieta de Maria Teresa Campos no le han gustado esas cricitcas y ha sacado su carácter y se ha explayado agusto contestado a todas esas críticas desde la misma red social

"En esta foto quiero poner un mensaje para todas esas MUJERES que me habéis insultado, faltado el respeto y machacado por la foto que subí el Domingo. Pongo MUJERES en mayúsculas porque me parece tan rastrero que una mujer pueda ser capaz de meterse con otra mujer hasta la saciedad por cómo va vestida. Solo os tengo que decir que YO me visto como quiero , absolutamente como todas y cada una de vosotras lo hacéis. Que se me machaque porque ponga esa foto un Domingo de Ramos siendo la foto del Sábado por la noche....no señores no iba vestida así el primer domingo de Semana Santa , pero si me hubiera dado la gana ir así que pasa? Voy como quiero y no hago daño a nadie , voy con un traje que es de encaje por las piernas, alguien me puede explicar el problema ?. Esto en que se ha convertido? que se piensan que porque una persona sea conocida pueden permitirse el lujo de decirle lo primero que se les pase por la cabeza. No hago daño a nadie , creo que mi instagram Siempre es super correcto como el de cualquier niña de mi edad. Acepto las críticas porque no se puede gustar o caer bien a todo el mundo pero he tenido que borrar mensajes que sobrepasaban el límite de lo legal . Estoy HARTA de que la gente se meta con las personas que somos diferentes y que tenemos nuestro propio estilo y PERSONALIDAD. Que no hace falta que vayamos todas iguales, YO SOY ASÍ y si os gusta bien y si no aceptaré las críticas como he hecho todo este tiempo pero siempre y cuando sean desde el RESPETO.

Gracias a toda la gente que me quiere y que me apoya.

Dicho esto, no cambiaré JAMÁS, estoy super orgullosa de cómo soy y de cómo me visto.🖤"