Chabelita Pantoja amenazó a Albalá con llamar a la policía porque no quiso tener relaciones sexuales con ella

Alejandro Albalá se sentaba en ‘Sábado Deluxe' tras su paso por 'GH DÚO'. El cántabro conseguía colarse en la final quedando en un tercer puesto pero ahora debe hacer frente a cosas que han ocurrido mientras él participaba en el concurso.

Alejandro Albalá ajustaba cuentas en el programa de la noche de los sábados en Telecinco con sus exnovias Isa Pantoja y Sofía Suescun.

Alejandro llegaba al 'Deluxe' dispuesto a no callarse nada. Asegura que no ha entendido el hecho de que Isa Pantoja invitara a su padre José Manuel al cumpleaños de su hijo Albertito y considera que nunca se ha mostrado celoso ni posesivo con ella. Todo lo contrario. Albalá destapaba algunas de las escenas de celos más duras y llamaba la atención lo que revelaba sobre Chabelita Pantoja quien "amenazó con llamar a la policía porque después de una bronca él no quiso mantener relaciones sexuales con ella".

Pero este no sería el único capítulo negativo de su tormentosa relación con la hija de la tonadillera más famosa de España. Según Albalá, y lo corroboraron algunos de los colaboradores presentes en plató según publica la web de T5, la hija de la Pantoja habría intentado sacar provecho de un audio que le grabó a Alejandro a traición. En él, le habría estado intentando provocar a través de los celos y así grabar su reacción para después enseñársela a los periodistas.

Por otro lado según el reportero Sergi Ferré, Sofía Suescun se muestra muy arrepentida de la portada que protagonizó en una revista en la que afirmaba haberse "sentido anulada como persona" por culpa de Alejandro. Pero a Albalá esto no le vale de nada y responde a su exnovia con un zasca: "El dinero está cobrado y daño hecho ¿y el perdón qué?"