María Patiño hace gala de mal compañerismo y acusa de su metedura de pata a un reportero de 'Socialité'

Este sábado 20 de abril ponían rumbo a Honduras los concursantes de la edición de Supervivientes 2019. Todos se daban cita en el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez, donde eran objeto de los flashes de los fo´tografos y reporteros que les estaba esperando.

A priori la concursante estrella de esta edición es Isabel Pantoja, y el programa 'Socialité' que presenta María Patiño comenzaba este sábado con la llegada de la tonadillera al aeropuerto y el desconocimiento de los redactores y la propia presentadora provocaban una metedura de pata en su información.

¡¡PRIMICIA!! Hemos cazado a Isabel Pantoja en el aeropuerto antes de viajar Honduras #socialité217 pic.twitter.com/JEfCxdREsB — SOCIALITÉ (@socialitet5) 20 de abril de 2019

Al inicio del programa Patiño decía a los espectadores: "La cantante ha llegado en un autobús y lo primero que ha hecho nada más bajarse ha sido preguntar por la sala VIP del aeropuerto, uno de los lujos a los que está acostumbrada y de los que va a tener que olvidarse durante los días que permanezca en la isla". (Todo un juicio de valor de la colaboradora de 'Sälvame')

El programa continuaba y en un momento dado, durante una conexión con el reportero de 'Socialité' que se había desplazado al aeropuerto, la presentadora ha tenido que rectificar la información, con pulla incluida hacia su compañero: "He recibido un mensaje de Las Mellis y me han dicho que a todos los concursantes los llevan a la sala VIP. O sea, que te has colado compañero". (Esto se llama ser profesional y tirar balones fuera)

Tanto la metedura de pata como el haberle echado la culpa del error al reportero han sido muy criticados en redes sociales.

#socialite217 todos que viajan en business señores tienen acceso a la sala vip informarse becarios q luego a señoras como mi madre las engañais queriendo como siempre manipular la realidad en contra del famoso, — ROBERTO LIAÑO (@RLESTEBAN) 20 de abril de 2019

No empecemos a mal interpretar.Isabe no ha pedido sala VIP..ha preguntado si iban a la sala VIP que no es lo mismo pedir que preguntar. Y la Patiño con mucha sorna ha informado que todos los concursantes iban a la VIP — Francisca Juanico (@FranciscaJuani1) 20 de abril de 2019