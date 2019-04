Terelu Campos dice adiós 'para siempre' a 'Sálvame'. ¿Será de verdad la definitiva?

Terelu Campos ha tenido que volver a dar la cara por su hermana Carmen después del tartazo que recibió en la casa de Gudalix de la Sierra y de su baja médica, y la ha defendido como ha podido en plató.

Pero según parece Carmen Borrego se saltó la baja y se fue de viaje con su marido a Santander a pesar de tener que estar en reposo absoluto. Tras las continuas críticas que ha recibido su hermana, Terelu no ha podido más y ha decidido irse del programa, pero podría ser para siempre.



Terelu no quería ver las imágenes del tartazo, "creo que estoy en mi derecho en ver lo que considere", ha afirmado. ¿Pero por qué no las quiere ver? "Porque no quiero ver algo que me pueda hacer daño", explicaba a Kiko Hernández, según la colaboradora tiene muchos años, tiene mucho recorrido profesional por detrás, y ahora está en un momento en el que quiere evitar sufrir si está en su mano.

Carmen Borrego no pudo asistir a la final de ‘Sálvame okupa' porque estaba de baja después del tartazo que recibió de Payasín en la casa. Pero Kiko Hernández mostraba unas fotos en plató donde se puede ver que la hermana de Terelu y su marido viajaron a Santander.

En el parte médico que envió al programa, recoge que tenía que estar en reposo absoluto durante 7 días, por eso, a 'Sálvame' le llamaba la atención que tan solo 2 días después, estuviera disfrutando de Santander y su gastronomia. Pero el pasado jueves ocurrió algo que podría hacernos pensar que Carmen Borrego le está echando mucha cara dura a su supuesta lesión: en un grupo de WhatsApp envió por error una imagen en la que aparece con varios miembros de su familia en Santander y ¡Sin collarín!

Kiko Hernández insistía que nadie ha coaccionado, ni obligado a Carmen Borrego a participar en ‘Sálvame okupa', "nunca", puntualizaba. Además tampoco ha recibido ninguna llamada "de altas estancias", ha añadido, y esto lo ha dicho porque la hermana de Terelu parece que sí que ha dicho que la han obligado. "Que yo sepa no fue una llamada de teléfono", ha apuntado Terelu dando a entender que de alguna forma se lo dijeron.

Lydia Lozano había lanzado una serie de acusaciones y de críticas sobre Carmen Borrego y su estancia en Santander, y Terelu no ha aguantado más. Se levantaba de su asiento, se ha quitado la petaca y se ha dirigido hacia la salida para "no volver más". Antes de salir del plató le ha dado tiempo a dejar clara su postura sobre la situación que está viviendo: "No todo vale". ¿Será la ultima vez que veamos a Terelu en 'Sálvame'?