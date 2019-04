Anabel Pantoja recibe un duro ultimátum de la dirección de 'Sálvame'

El frío y la lluvia que nos viene acompañando los últimos días nos hace olvidar que estamos en primavera y que el verano está a la vuelta de la esquina.



Anabel Pantoja está en su recta final de la operación bikini en ‘Sálvame' . pero la sobrinísima de Isabel Pantoja se salta continuamente las reglas del juego, por lo que la dirección del programa de las tardes de Telecinco le ha dado un ultimátum.



"La dirección del programa está preocupada con el peso de Anabel Pantoja", afirmaba Paz Padilla. "Hace lo que le da la gana", añadía la preparadora física de la sevillana que se queja de que no se toma en serio su puesta a punto para estar más saludable este verano.



"Pero como cobra por sección, dirá que cuanto más tarda en adelgazar más le pagarán" comentaba irónica y no falta de razón Mila Ximénez a lo que Anabel respondía con displicencia: "Pues no se me había ocurrido".



Pero como la dirección de ‘Sálvame' no es tonta y si ve una colilla en un cenicero dice "aquí han fumado", se guarda un comodín en la manga. "Me comunican desde la dirección del programa que a lo mejor se te acaba. Si no pierdes peso y no avanzas, esta sección se acabará", le dijo a la sobrinísima Paz Padilla.