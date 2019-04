La periodista Samanta Villar pasea desnuda por Las Ramblas ante la mirada atónita de los transeuntes

Samanta Villar, a lo largo de su carrera, ha conocido a gente rara, excéntrica, lunática... singular. Según recoge la web de Cuatro los podemos describir de muchas maneras pero todas son personas fuera de lo común. Repasándolo, la reportera se pregunta. ¿Tenemos todos un lado raro?



¿Por qué cuando te sales de la norma todo el mundo te señala? ¿Qué es extravagante? ¿Qué es normal? Para comprobarlo, Samanta Villar se propone vivirlo en primera persona... quiere encontrar su lado más extravagante y cuenta con la ayuda de la mejor maestra para la ocasión: Chaoko, una influencer que por su extravagancia es aclamada en todo el mundo.



"Prepárate, prepárate para las miradas, te van a juzgar", le decía Chaoko a Samanta ya transformada en una "Lolita gótica".

"Estoy muy impactada por toda la gente que decide llevar un aspecto estrafalario, poco convencional, extravagante... creo que requiere de una libertad, de una desinhibición y una fortaleza admirables. Y sin embargo, la mayoría de las veces, nos reímos de esa gente. No son unos frikis, son muy poderosos. Ahora mismo me parecen seres superiores"

reflexionaba Samanta.



Finalmente, Samanta Villar decidía dar un paso más allá en cuanto a la extravagancia y llamar la atención. "He conocido a gente con tanta fuerza interior que me he picado. Quiero ponerme a prueba yo misma. Soy capaz de hacer algo que no creería que haría en mi vida", aseguraba la reportera.





Con la ayuda de Chaoko, Samanta decide exhibirse en público completamente desnuda, únicamente con pintura en su cuerpo... "¡En mi vida creía yo que caminaría en ‘bolas' por Las Ramblas!", decía emocionada la periodista.