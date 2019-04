Toñi, la exmujer de Gustavo González, habla por primera vez tras su ruptura

Toñi, la exmujer de Gustavo González, ha mantenido un sepulcral silencio desde que se hiciera pública su ruptura con el colaborador de ‘Sálvame' tras serla desleal durante ocho años con María Lapiedra.



Ahora, cundo menos se esperaba y quizá al haber sido ‘pillada' por sorpresa' ha hablado por primera vez para un redactor aseguran que está "feliz"



"¿Por qué me llamas todavía? ¿Ha pasado algo?", preguntaba Toñi ante la llamada de la redacción de ‘Sálvame'. La exmujer de Gustavo González respondía por primera vez ante las preguntas sobre su ruptura y aseguraba que está "genial". Toñi ya está muy bien, parece haber superado todo y afirmaba : "Estoy mejor que en mi vida".



Sin embargo, y como ha venido siendo habitual en ella, se ha negado a responder, con educación, a preguntas que tengan que ver con la relación de su exmarido con María Lapiedra: "Ha pasado tanto tiempo que no tengo nada que decir, muchas gracias".



"Es extraño", decía Gustavo tras escuchar a su exmujer y es que Toñi ha llevado a gala su silencio, solo interrumpido ante esta llamada sorpresa del programa de Telecinco.



Pero ante sus palabras vuelven a surgir las dudas ¿En qué punto está su divorcio?. Según el colaborador están a la espera de la sentencia de divorcio pero ya han firmado y ratificado su acuerdo: "No ha habido contenciosos, hemos firmado pensando que era lo mejor".