Isabel Pantoja hace 'las paces' con Mediaset y va su hermano Agustin y les gana una demanda

Ahora que Isabel Pantoja y Mediaset han hecho 'las paces', sus hijos Kiko y Chabelita han participado en realities de Telecinco y su sobrinisima Anabel es colaboradora de 'Sálvame', va Agustin, el hermano de la tonadillera', y gana una demanda al grupo audiovisual que pilota Paolo Vasile, por la que tendrá que ser indemnizado con 50.000 euros, según publica el portal Jaleos de El Español.

En su día Agustin Pantoja entendió que desde Mediaset España habían vulnerado sus derechos fundamentales y decidió demandarles pon intromisión ilegítima a su honor e intimidad.

Ya en el 2016 una sentencia del Tribunal Supremo indicó que Agustín Pantoja "no es un personaje público que deba soportar un plus de intromisión en su vida, intimidad y honor". El auto añadía: "Aunque el demandante fuera un cantante en los años 80, eso no menoscaba su derecho a prohibir ni su derecho a no ver perturbada su intimidad".

Contra la presente sentencia, dictada por el Juzgado Mixto Número 5 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), cabe recurso por parte de Mediaset España quien podrá apelar por escrito ante el citado órgano judicial en término de 20 días para su conocimiento por la Audiencia Provincial de Cádiz.

Además, tal y como revela el fallo judicial según Jaleos, Mediaset España -incluyendo todos sus canales de difusión- deberá cesar inmediatamente de realizar dichas conductas y abstenerse de causar nuevas intromisiones ilegitimas en el honor y la intimidad de Agustín Pantoja.