Paz Padilla se marcha indignada de 'Sälvame'

Todos los colaboradores de ‘Sálvame' comentaban el estreno de ‘Supervivientes' y Paz Padilla, como presentadora, hacía varios comentarios sobre el aspecto de Isabel Pantoja. Anabel, la sobrina de la tonadillera, le plantaba cara y otros se solidarizaban con ella y la defendían diciendo que Paz había dicho cosas fuera de cámaras.

Un comentario de Belén Esteban ha acabado con la paciencia de la presentadora gaditana que, indignada, se ha quitado el micro y se ha marchado de plató.

Según el portal de T5, hasta el último detalle de lo que hizo Isabel Pantoja durante la gala de ‘Supervivientes' ha sido analizado. Entre bromas, Paz Padilla comentaba que la cantante tiene un ojo más abierto que el otro, que la flor del pelo es "antigüita", el bañador... y claro la sobrinísima Anabel Pantoja se mosqueaba.

¡¡ATENCIÓN!! ¡¡PAZ PADILLA se acaba de ir del plató mega MOSQUEADA!! #saltavivientes — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 26 de abril de 2019

Harta de este tipo de comentarios , la colaboradora plantaba cara a la presentadora, algunos dse sumaban a Anabel acusando a la presentadora de decir cosas fuera de cámaras, Paz replicaba que todos dicen durante el directo, advertía que iba a contarlo y Belén Esteban hacía el comentario que acababa con la paciencia de Paz: "¡También hemos escuchado barbaridades de ti!"

Dicho esto, la presentadora no ha dicho ni una palabra más: se ha quitado el micrófono y ha abandonado el plató, ajena a lo que le decía Valldeperas intentando evitar su marcha y a lo que le pedía Patiño mientras corría tras ella.

La de ‘Socialité' se ponía a los mandos y pasaban los minutos. Casi media hora después y cuando ya nadie lo esperaba regresaba Paz Padilla vestida con una ropa diferente y decía: "Nos hemos metido en el barro, para celebrar el décimo aniversario yo también me voy de plató, pero he vuelto. Diréis ¿Ha sido broma o verdad? No lo sabréis... hasta dentro de diez años".