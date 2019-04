Las Salazar ('Gipsy Kings') sobreviven a un terremoto en Bali pero casi pierden al pequeño de la familia

El viaje de Las Salazar (Gipsy Kings) a Bali está siendo un auténtico suplicio. Las gitanas quieren expandirse internacionalmente pero, lo que no sabían, es que iban a sufrir en sus propias carnes un auténtico terremoto, tendrían que comer 'popó' y, lo peor de todo, perderían al pequeño Carlos en un mercadillo.

Pero que no cunda el pánico ya que Las Salazar han sobrevivido al terremoto. Parece que la familia no se cansa de tener experiencias diferentes en Bali. En esta ocasión, se han encontrado con un terremoto típico de la zona con el que han entrado en pánico. Un poco más tranquilos, pero todavía con el susto en el cuerpo, han probado un café hecho con 'popó' de animal que no han podido contener dentro de su boca: ¡casi se desmayan!

De viaje de negocios en Bali, la Salazar dejan el turismo y el relax para hacer lo que más les gusta: estresarse en un buen mercadillo con productos típicos de la zona y muchas telas 'brilli-brilli'. Todo fue sobre ruedas hasta que madre e hija se dieron cuenta de que habían perdido a Carlos, el pequeño de la familia que había decidido acompañarlas. Después de muchos nervios y de estar a punto de ser atropelladas por varios coches, Las Salazar encontraron a Carlos de lo más entretenido.

Tambien, según el portal de Cuatro, Noemí y Raquel Salazar han querido aprovechar su viaje de negocios a Bali para conocer de cerca esta cultura tan diferente a la suya y que tanto les llama la atención. Durante una clase de yoga, la pequeña de la familia se ha dado cuenta de que está un poco "oxidada" y ha estado a punto de lesionarse con algunos de los movimientos. Por el contrario, Raquel ha demostrado que el yoga es lo suyo.

Además de hacer yoga y de disfrutar de la comida de Bali, Raquel y Noemí Salazar han podido descubrir cómo se cultiva el arroz y cuál es el proceso que lleva este alimento hasta que llega a nuestras casas. La mayor de las Salazar cree que "está poco valorado y que debería ser más caro" y además se muestra sorprendida al ver que no sale directamente de los paquetes que compra en el supermercado.