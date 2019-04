Recordamos algunas de las frases más lapidarias y vergonzosas de Belén Esteban

Si algo no se le puede negar a Belen Esteban es que es un ‘animal televisivo', pero animal con todas sus letras como diría ella: ¡ANIMAL!.

La de San Blas ha hecho populares a los largo de los casi 20 años que lleva en televisión frases de todo tipo, principalmente ordinarias, aunque hay algunas de su vida como las famosas "Andrea comete el pollo, coño" o "Por mi hija MA-TO"

Pero como siempre decimos, las redes sociales se han convertido en una de las mejores videotecas y un usuario ha publicado un video con algunas de sus frases más demoledoras

"Yo he vendido de mi vida ¡TO-DO!"

"Yo soy yonki de mi madre, de mis hermanos, de mis marido, de mi hija y de mis amigos"

"Me lo paso todo por el moño"

"Gracias a Dios mirarme como estoy, ¡de puta madre!"

"No he robado ni he quitado cupones"

"Mi hija es lo más grande que tengo por1que por mi hija ¡MA-TO!"

"Me lo llevo"



"¿sabe una cosa? Me lo paso por el parrús"

"Yo no me pincho con jeringuilla, me picho con boli"

"Era la hora a la que apunta y da por culo a quien pregunta"

"¡La isla! Son pijos hasta para llamar a una encimera la isla"

"Sabes lo que había dentro, cuatro tangas de la Campanario"