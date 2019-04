Brutal enfrentamiento entre Isabel Pantoja y Carlos Lozano en 'Supervivientes'

Primeros días de convivencia de los concursantes de ‘Supervivientes 2019' y ya han aparecido los primeros conflictos

Y lo han hecho, en gran medida, durante el directo del debate en 'Supervivientes: Conexión Honduras'.Ha habido de todo como en botica: Isabel Pantoja contra Carlos Lozano y Mónica Hoyos, Violeta contra Dakota, Albert contra Violeta... ¡la tensión ha dinamitando la isla tan solo unos días después del inicio del concurso!

Los primeros días de supervivencia están siendo muy complicados para algunos. Los roces de la convivencia ya han aparecido tan solo unos días después del arranque del concurso. Volvían de la pausa publicitaria de 'Supervivientes: Conexión Honduras' nos encontrábamos a Carlos Lozano e Isabel Pantoja discutiendo acaloradamente. Entre un cruce de reproches, Lozano ha dicho que está "aburrido" de la actitud de sus compañeras y ha tenido un cara a cara con la tonadillera. Por su parte, Chelo García Cortés entraba a defender a su amiga la tonadillera



Pero la cosa no terminaba ahí, ya que poco después Mónica entraba en la discusión y se posicionaba del lado de su ex: "Tú me has llamado aliada y ex. A mí dejadme en paz porque no he tenido nada que ver". La tensión ha ido aumentando y Pantoja finalmente acusaba a Mónica de estar "buscando una Miriam" (Saavedra) en la isla.

Lo cierto es que incluso a la propia Chabelita Pantoja le está costando ver a su madre tan tensa. Antes de comenzar la aventura, Isabel Pantoja dejó clara su postura: no quiere que los compañeros que han estado relacionados con su hija hablen de ella en el concurso. Así se lo manifestó a Omar Montes, ex de Isa Pantoja: "No quiero que hables de ella porque no está concursando. Yo soy su madre y no lo voy a permitir", le advirtió.