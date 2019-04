Belen Esteban revela el motivo por el que no irá de viaje de luna de miel tras su boda

Jorge Javier Vázquez se va reincorporando poco a poco a su actividad normal en Mediaset España y esta tarde ya ha acudido a presentar ‘Sálvame' en su versión diaria.

Cuando llegaba Belén Esteban al plató del programa, la de San Blas saludaba muy cariñosamente al de Badalona y le preguntaba si haya guardado la imagen de San Judas Tadeo.

Vázquez por su parte preguntaba a la colaboradora si está ya nerviosa ante la proximidad de su boda y ella le respondía que "nerviosa no, intranquila". A continuación sondeaba a Belen sobre el destino de su viaje de luna de miel y ella contestaba que

"no me voy a ir de viaje de luna de miel tras la boda porque me van a seguir todos los fotógrafos. Más adelante, cuando nadie lo esperé nos iremos Miguel y yo a un destino oculto"