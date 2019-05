Jorge Javier Vázquez llama "nauseabundos" a los digitales 'olvidándose' que presenta 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez ya ha vuelto a su actividad profesional normal, primero presentó la gala inaugural de ‘Supervivientes', a continuación estuvo en ‘Sábado Deluxe' siendo entrevistado para ponerse al frente del programa una vez terminada la entrevista, y este martes 30 de abril retomaba las riendas de ‘Sálvame' diario a la vez que volvía a publicar su post en la revista Lecturas.



Un post, este último, que titula "Falsedades sobre mi" en el que no deja en buen lugar a la prensa escrita, tanto en papel como digital -sobre todo esta última- y en la que incluye hasta a El Pais, con gran decepción por su parte.



Comienza el blog escribiendo algunas noticias que según el de Badalona se han publicado en algunos medios:

"que he echado a mi amigo Raúl Prieto de La Fábrica de la Tele, productora entre otros programas de ‘Sálvame' en todas sus vertientes. Que desde Mediaset me han presionado para que volviera a la tele, que el director de Lecturas me llamaba insistentemente para que escribiera mi blog aunque me estuviera muriendo, y que Isabel Pantoja exigía que yo no presentara ‘Supervivientes 2019' si ella iba de concursante."