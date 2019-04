Monumental cruce de zascas entre Paz Padilla y Santi Millán

Se disputaba la final de ‘Got Talent' y al igual que a lo largo de todos los programas de esta edición de nuevo hubo piques y enfrentamientos entre el jurado y Santi Millan, presentador del concursoo (Paz Padilla se marcha indignada de 'Sälvame').

El último, para cerrar edición tuvo lugar entre Paz Padilla y el presentador Santi Millán, que mantuvieron un rifirrafe entre irnía y mala leche concentrada (Paz Padilla se rompe con la fragilidad de Rubén Jordán en 'Got Talent').

Los bailarines del grupo D'oo Wap revivieron algunas de las canciones más icónicas de la película de 'Grease' en los dos minutos y medio de actuación que pusieron no solo nostálgica a Edurne, que había sido durante varios años la protagonista del musical de John Travolta y Olivia Newton-John (Paz Padilla mete la pata en 'Got Talent': pregunta a un venezolano, "¿Por qué no te quedaste en tu país?" ).

"A mí me habéis tocado la fibra porque yo toda la vida quise ser ella [refiriéndose a Cindy, la protagonista de la película Grease]", dijo Paz.

"Toda mi vida haciendo eso de... [canta en espanplish la canción principal de Grease] con ese traje pegado pegado, que se ve todo el método braille. Y tengo que decir que la amo a ella", continuó.

"Yo es que te estaba mirando y estaba diciendo: es Olivia, es Olivia, pero la de Popeye", le respondió Santi Millán.

"Pero, a ver, Robert Redford, ¿tú qué?, ¿te crees él?, ¿ahora vas de guapo?", replicó Paz.

"No, no, qué va, para nada", respondió al presentador.

Y Paz, para que no llegara la sangre al río, le pidió a su compañero que le explicara, de nuevo, qué significaba una de las estrofas de una de las canciones que habían interpretado.