Kiko Rivera deja 'colgada' a su madre Isabel Pantoja en 'Supervivientes'

Kiko no acudirá a defender a su madre Isabel Pantoja este jueves 2 de mayo a la gala de 'Supervivientes' que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco al no haber llegado a un acuerdo con Bulldog, la productora del reality, debido a las desorbitadas pretensiones económicas que exigía.

Así lo recoge la revista Lecturas y han informado desde el programa 'Ya es mediodía' que presenta Sonsoles Ónega en la cadena buque insignia de Mediaset España.

Recordemos que Isabel Pantoja, antes de partir rumbo a Honduras, pretendía que fuesen sus hijos Kiko e Isa quiénes se turnasen defendiéndola en los platós de Mediaset, quedando su sobrina Anabel como suplente en caso de que ninguno de los dos pudiese acudir. Una intención que se desbarató desde ei minuto uno ya que Chabelita se había comprometido con Aneth.

Kiko Rivera se convertía automáticamente en la persona encargada en defender a su madre en plató, como el mismo explicó desde su cuenta de Instagram. Sin embargo, parece que esto tampoco va a ser así. Tal y como informan los medios destacados al comienzo de esta nota el hijo de la tonadillera dará plantón a Pantoja en la primera gala de expulsión al no haber llegado a un acuerdo económico con la productora.

Pero a pesar de que los defensores de los concursantes no reciben remuneración alguna por asistir a las galas, no así los colaboradores de los debates y los propios defensores si van a otros programas-, el DJ pretendía no solo cobrar por estar en el plató, sino que, además, exigía una cantidad fuera de toda lógica. "Kiko pretendía cobrar más que el propio presentador", informan a 'Lecturas' desde fuentes muy cercanas a programa.