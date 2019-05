¿Recuerdas? Cuando María Patiño apareció borracha en un vídeo y ahora da consejos 'sobre la noche' a Chabelita

Que malas son las hemerotecas y las videotecas (La insólita petición que hace Maria Patiño a los famosos que entrevistan en 'Socialité').

Y mucho más las Redes Sociales. Los usuarios de Twitter son una auténtica memoria de nuestro pasado, principalmente de nuestro pasado más bochornoso, sobre todo si uno es famoso (Cuando María Patiño defendía a Toño Sanchís criticando el mal carácter de Belen Esteban).



Por eso hay que tener cuidado con lo que hacemos ya que siempre nos pueden recordar esos momentos más impresentables que podemos haber tenido en nuestra vida y que hayan quedado registrados en imágenes (El error garrafal de María Patiño que Telecinco ha querido encubrir).



En la política tenemos muchos ejemplos, y en el mundo del ‘cuore' televisivo también. Por ejemplo nos viene ahora a la memoria, aquel vídeo del año 2008 en el que era entrevistada Maria Patiño (en estado de embriaguez total) junto a Alessandro Lequio en la Feria de Abril de Sevilla.

Una Patiño que casi no podía articular palabra de la borrachera que llevaba y que ahora, craso error, se permite el lujo de dar consejos de los 'peligros de la noche', por ejemplo, a Chabelita Pantoja.



Imaginamos que como los años no pasan en balde, lo hará con la mejor de las intenciones al haber vivido Patiño experiencias con el alcohol que probablemente no desee a otras personas.

Cuando la Pestiño, borracha como una cuba, se "montaba" todo lo que se movía por Sevilla...



De sus andanzas por Sevilla Belén sabe mucho, de ahí que ahora le lame el culo, hay un pacto entre ellas, si tu hablas, yo hablo... pic.twitter.com/c1sT1bPO3t — El Loro (@Josecastelld) 30 de abril de 2019

En cualquier caso está bien recordar estos momento tan ‘nostálgicos’