Así de emocionada daba las gracias Belén Esteban a Toño Sanchís por todo lo que había hecho por ella

Seguimos con nuestos momentos 'Tele Nostalgia' y hoy recuperamos, gracias a un usuario de Twitter, un vídeo en el que una emocionada Belén Esteban agradece públicamente todo lo que hacía por ella y su familia su entonces representante Toño Sanchis, quien estaba presente en el plató del programa,

Siiiiiiiiiiiiiiiii aquí está el vídeo dando las gracias Belén Esteban a @TSanchisG pic.twitter.com/EyfsfdhAMB — Janet kjaer (@JanetKjaer) 2 de mayo de 2019



"Te quiero dar las gracias, que nunca lo he hecho, a mi representante Toño que siempre está conmigo en lo personal y en lo profesional, que en mi casa es como uno más de la familia y cuando he tenido algún problema él se ha entregado tanto con mi madre, con mi marido, con mis hermanos, con mi hija o conmigo, y como nunca le digo que te quiero, y es verdad, pues quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí"