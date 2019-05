Isabel Pantoja, destrozada al descubrir la traición de las Azúcar Moreno

Tras escuchar un vídeo donde Isabel Pantoja y Las Azúcar Moreno zanjaban un mal entendido, la tonadillera pudo ver también, durante la publicidad de 'Supervivientes', la 'rajada' de las hermanas días antes. "Siento mucho haber oído esto, me ha llegado al alma", decía Isabel Pantoja quien poco después se venía abajo y lloraba desconsoladamente.

Isabel Pantoja no ha podido con la traición de Azúcar Moreno. "Altiva, soberbia, estúpida..." la tonadillera ha escuchado toda la conversación íntegra que las hermanas hicieron sobre ella a sus espaldas y no ha comprendido el por qué.

"Hemos tenido muchos días de convivencia en un hotel para que me dijeran todo esto. De mí no van a escuchar nada, no voy a hacer ningún ‘traje' de nadie"