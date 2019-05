'Sálvame': Bertin Osborne envía un contundente mensaje al dictador Maduro

Si algo le ha carazterizado siempre a Bertín Osborne, y más ahora a su edad que ya no le importa ser políticamente correcto, es que no se calla nada y siempre ha sido muy franco y claro en sus opiniones, tanto políticas como de otro tipo (A Rufián le cae 'la del pulpo' por burlarse de la entrevista de Bertín Osborne a Casado, Rivera y Abascal).

El cantante y presentados acudió a 'Sálvame' para cantar una de sus últimas canciones y de paso para recoger un disco de platino por Yo debí enamorarme de tu madre, su último trabajo (El mensaje de Bertín Osborne a Pablo Iglesias tras no aceptar su invitación).

Después de cantar, Osborne se sentó a charlar con Paz Padilla sobre temas actualidad y obviamente tocaron el tema de Venezuela. Un caso que toca de cerca al cantante porque su mujer es venezolana y tiene muchos amigos y conocidos en ese país sudamericano (En el test de la casa de Bertín Osborne, todos salieron bien parados, aunque con matices).

En cuanto a la situación que atraviesa el país tras el levantamiento militar promovido por Juan Guaidó, Bertín -presidente electo y contrario al gobierno de Maduro- afirma que está "horrorizado":

"Yo estoy al día. Pero al día es al día. De todo. Al minuto de todo lo que está pasando allí. Me llaman, me mandan WhatsApp la gente de allí. Estoy horrorizado porque esto no va a acabar bien. Esto va a acabar muy mal. Ya ha habido muertos hoy de chavales jovencitos".