Mientras Violeta le toca el pandero a Fabio en Honduras, se preocupa por su novio Julen en Madrid

Situación paradógica la que esta viviendo Violeta en 'Supervivientes'. La concursante, ex tronista de 'MyHyV', continúa su aventura en la pequeña isla hondureña pero su mente a veces se encuentra muy lejos de Honduras.

Desde la pasada gala de 'Supervivientes 2019', Violeta no levanta cabeza y reconoce estar muy preocupada por lo que pueda estar pasando co su novio Julen en España, a la vez que el se preocupa con lo que ve que ella hace en Honduras.

Las lágrimas desconsoladas de Violeta en la Palapa sorprendían a todo el mundo, sus interminables suspiros, sus gritos y sus ganas de abandonar el concurso de inmediato, en definitiva su gran 'drama' personal, dejó a la audiencia perpleja. Nadie sabe lo que pasa por la cabeza de la que fuese tronista del program de ligues de Mediaset pero, la verdad, es que la concursante está muy afectada y no deja de pensar en cómo afectará en su relación todo lo que ocurre en la isla.

Violeta entró al concurso con novio, pues retomó por segunda vez su relación con Julen semanas antes de volar hacia Honduras. Sin embargo, lo que no sabía es que en la isla iba a estar esperándola Fabio, un concursante con el que ha hecho buenas migas y que le está dando más de un quebradero de cabeza desde que lo conoció a teneor de algunas imágenes que se han viso de ellos juntos.

Fabio y Violeta continúan la convivencia juntos en la isla, dejando imágenes en las que ella le toca el culo, y, en cambio, Julen se encuentra en España a la espera de que se solucione su relación. La concursante no tiene nada claro y, al hacer balanza de su primera semana, ha confesado: "Me encuentro muy rallada por cosas de fuera, por cosas de aquí que repercuten fuera... y viceversa. Bueno, ya veremos cómo acaba todo".

Hay que recordar que con el argentino ha confesado todos los trapos sucios de Julen, incluso ha llegado a reconocer que ella le hace la maleta, ha desvelado secretos de la convivencia en los que califica a 'su chico' como un "desastre" y contó, delante de todos, "he venido aquí y podría haberle dado las llaves de mi casa, pero para mí ya no es lo mismo... ya no tengo la confianza del año pasado". Sin duda, esta historia va a dar mucho de qué hablar.