Supervivientes o como hacer el mayor de los ridiculos con los dramas que se viven

‘Supervivientes' se ha convertido este año en un ‘Gran Hermano' de sainete al mas puro estilo de la Dama de las Camelias. La pequeña isla hondureña es todo un drama. Entre traiciones de quienes se consideraban amig@s, concursantes desquiciados, adolescentes para a los que se les viene el mundo encima, por provocador de conflictos y nadie poniendo orden por la ausencia de Lara Álvarez, aquello es el drama del Caribe.

El jueves pasado se echó mucho de menos a Lara que tal y como informó Jorge Javier Vázquez estaba indispuesta -vamos que no debe andar muy bien de ‘tuberías'- Hacer un directo con la mucha fauna y poca flora que habita Supervivientes 2019 y sin alguien que modere, ordene, coloque y frene en persona es muy complicado y si se hace por un altavoz que llega con retardo, pues más aún, aunque Vázquez tuvo que imponerse para poder salir de esta situación.

Controlar a 18 personas con sus pullas, sus broncas, sus insultos (tiene que haber de todo), sus chillidos y sus dramas, debe ser un rato complicado, y la gala de anoche fue muy complicada.

Que Isabel Pantoja es protagonista absoluta de Supervivientes 2019 lo saben en Honduras y en Sebastopol. Está mujer es el centro de todo para Mediaset y ya pueden tirarse los demás de lo más alto de una palmera que Isabel es Isabel y los demás..., pues los demás.

Pero la verdad sea dicha que la playa que más juego está donde es la de los Piratas. Es decir, la de Isabel. El papelón de Carlos Lozano a modo sargento Tom Highway está siendo demencial.

Le falta levantarse por la mañana, mirar a las Azúcar Morenoy a La Pantoja y soltar... "Soy el sargento de artillería Highway. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos que todos vosotros juntos, capullos". Le falta lo de mear sangre, pero del resto anda cerca.

Carlos no aguanta a las folclóricas y de rebote tampoco Mónica, que es como una veleta sin dirección. Si Carlos dice A yo A, pero si no me ve y Toñi Salazar me dice B pues B, y si luego viene Isabel y me dice C, pues C, pero que a nadie, a nadie, a nadie se le ocurra ni mentarla porque entonces arde Troya. Sí, sí, tal cual, como haya una bronca -y hay muchas- y alguien diga Mónica, que tiemblen hasta las garzas.

El desquicie de esta mujer roza en algunos momentos la locura. Las imágenes de ella gritando a 15 metros de distancia que nadie la nombrara, que nadie dijera su nombre, que nadie la montara son más de Apocalypse Now que de un reality. Pero así es Mónica, así es su papel y así es su juego. Luego, alucina pepinillos cuando Dakota y Violeta se la echan encima por falsa y comedianta.

Y es que Carlos y Mónica parecen los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él. Su objetivo en la isla es provocar de media tres broncas al día. Teniendo en cuenta que Carlos está en pie antes de las 05.00 horas de la mañana, cuando cae la noche las tres se han quedado cortas. Carlos es una fábrica de broncas . Si toda la energía que gasta en discutir con las folclóricas la usara para otras cosas, playa Pirata sería un resort de lujo.

Dakota y Violeta haciendo team contra la hoyos lo que merezco sí es#SVGala2 pic.twitter.com/HgtTB2pTbb — oXfordbicho💛 #▶️TA (@oxfordbicho) 2 de mayo de 2019



Que en parte lleva razón, pues sí. El trío folclórico -especialmente las Azúcar Moreno- son un rato vagas. Creo que se han grabado a fuego aquello de no te muevas mucho, no gastes energía, no hagas demasiado que no hay comida, y lo llevan a rajatabla. Ahora, que de buena mañana el sargento Lozano les despierte a gritos, les mande a por leña, les llame rastreras, les diga que no hacen el huevo, pues como que es para mandarle a él y a la acompañante donde Cristo perdió el mechero, y que no lo encuentren.

Éste es el reality de Carlos: todo el día cabreado, todo el día buscando bronca, todo el día provocando y todo el día de un lado para otro como si hiciera mogollón de cosas. Desde luego, más que las Salazar hace, pero es que ellas no hacen nada.

El sargento está de folclóricas hasta más allá de Orión. "Para cantar está Got Talent no está esto". ¡Zas en toda la boca! Y las folclóricas se lo pasan por el Arco del Triunfo. "Yo voy a por leña cuando me sale de los cojones y no cuando mandes tú. ¡A tomar por saco!". Y así desde que amanece. "Virgen Santísima", decía Mahi desde el otro lado del muro. Y tan Santísima.

Y luego está Isabel. La tonadillera ya tuvo su enfrentamiento con Carlos a los dos días y ha jurado por lo más sagrado que no se vuelve a enfrentar ni a él ni a la otra. Así que Isabel va a su rollo. Que si pesco un pez, que si canto algo que si "ole, ole y ole, y el que no diga ole que se lo coman los tiburones", pues eso. Como dijo JJ al inicio de la gala, "le espera una noche cojonuda a tu madre". Y cojonuda fue.



Si no llega a ser porque los usuarios de la App del programa la eligieron la mejor superviviente (no hay quién se lo crea) y se llevó de premio una cama y una almohada, a La Pantoja le da un yeyo ahí mismo, y sin Lara. ¡Qué follón!

Que las Azúcar Moreno y La Pantoja iban a tener sus más y sus menos estaba cantado, y nunca mejor dicho. Competencia de reinas y sólo un trono, pero que las Salazar, especialmente Toñi, se la iban a meter doblada con nocturnidad y alevosía, ése ya era otro cantar. Pues se la clavaron.

La cara de Isabel viendo como las hermanas le hacían un traje después de haberse reconciliado, abrazado y perdonado era un poema. Y no es para menos. Soy Isabel, Isabel Pantoja y me las como. "Altiva, soberbia, estúpida...", y suma y sigue. Con amigos como estos quién necesita enemigos.



"Hemos tenido muchos días de convivencia en un hotel para que me dijeran todo esto. De mí no van a escuchar nada, no voy a hacer ningún traje de nadie (...) Siento mucho haber oído esto. Me ha llegado al alma. Me he sentido engañada", lo dice Isabel, Isabel Pantoja.

Se masca la tragedia entre las folclóricas. Los oles van a dejar paso a los 'vayase a la mierda' y si no tiempo al tiempo. De momento, Chelo García Cortés, que se mueve por las arenas movedizas como pez en el agua, apoyó a las folclóricas en su guerra con Carlos, pero se mantuvo al margen del drama flamenco.

Se ha convertido en líder y para no tensar más la cuerda decidió nominar directamente a Mónica Hoyos que se unió al ya nominado por sus compañeras, el sargento Highway.

"Yo ando muy bien de la cabeza, la que mejor anda de España", dijo anoche Isabel, y ya puede andar bien porque lo que la espera con el dúo sacapuntas nominado y las 'azuquiqui' descubiertas va a ser de traca. Esto no lo arregla ni una almohada de plumón de oca dorada.

Si es que está todo el mundo hasta el nardo, hablando en plata, de las movidas de los más mayores de la isla. En lugar de dar ejemplo a la juventud ellos a bronca limpia a todas horas. Y encima ahora nominados después de que los Señores ganarán la primera prueba y decidieran quedarse con la playa de los Piratas para evitar la nominación. Aquí el que no corre vuela.

Y los abandonados, ¡ay, los abandonados! Pobres criaturasolvidadas, soportando el hambre, el sueño, el frío, el calor y los gritos del sargento Lozano (sus playas están pegaditas). Así no me extraña que Violeta esté para dejarla un rato y no volver a buscarla.



Menuda le lió anoche a JJ. De los mayores ridículos que recuerdo en Supervivientes. Lo dice hasta el presentador: "Acaba de producirse una de las situaciones más ridículas desde que llevo presentando Supervivientes". JJ haz memoria que habrá habido otras seguro.

Lo de Violeta es la Pasión de gavilanes en Honduras. Lo que le gusta a la ex mujeres, hombres y viceversa un drama. Necesita más de un drama que de comer. Así que a mí no me sorprende que cuando anoche JJ le mostró los vídeos de su buena sintonía con Fabio y a continuación le preguntara por su novio, el dulce y candoroso Julen, Violeta se levantara de su asiento y huyera de la palapa cual Krystle Carrington en los buenos tiempos de Dinastía.

Y menos mal que JJ sólo le preguntó si estaba enamorada de Julen, que si llega a preguntarle si le parece bien el tonteo que tienen Fabio y ella en lugar de salir corriendo secuestra la barca y se viene a España remando sola. JJ flipaba y flipábamos todos. ¿Me está contando que no sabe ni cuánto tiempo lleva con su novio y monta el drama porque JJ le pregunta si está enamorada? Venga ya, venga ya... que de María Asquerino podemos hacer todos.

Pero Violeta volvió. Hizo el amago de abandonar y nadar hasta la costa española, pero prefirió volver a la palapa y explicar que toda su preocupación es porque en Twitter la gente es muy mala y deben estar poniéndola a caer de un burro.