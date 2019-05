Monumental enfado de Terelu Campos con la prensa al ser sorprendida comprando en una frutería

Terelu Campos se encuentra recuperándose de la última intervención a la que ha sido sometida para reconstruir su pecho.

Tras dar su ‘adiós definitivo' ‘Sálvame' a la hija de María Teresa ha sido pillada por la prensa gráfica cuando estaba realizando unas compras en una frutería y no ha podido evitar enfadarse, según han informado en ‘Socialité', cuando los fotógrafos y cámaras de televisión de agencias se han acercado a ella:

"Sabéis perfectamente que no se puede grabar dentro y os da exactamente igual, no me parece bien".