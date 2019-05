María Patiño pasa de nuevo por quirófano para hacerse algunos arreglos estéticos

María Patiño no presentaba ‘Socialité' ni el 1 de mayo ni el fin de semana último. En su lugar era Nuria Marín, la presentadora habitual de 'Cazamariposas', quién ejercía las tareas de conductora del programa de Telecinco.



Tampoco acudía a 'Sálvame Diario' ni a 'Sábado Deluxe', programas en los que colabora de habitualmente, e incluso presenta en ocasiones el de por la noche.



Lo que podría haber sido unos días de vacaciones cogiendo el puente del 1 de mayo y al 2 de mayo fiesta de la Comunidad de Madrid, resulta que el viaje lo hizo desde su casa a la clínica de estética situada en la calle Diego de León (muy cerca de su antiguo domicilio) donde se ha sometido a una nueva intervención de cirugía estética según publica la sección Jaleos del portal de El Español.



No es la primera vez que María pasa por quirófano para mejorar alguna parte de su físico. Parece que la estética crea adicción y todos los colaboradores de 'Sálvame' que han pasado una vez por el quirófano reparador estético, vuelven a hacerlo de nuevo al poco tiempo



Ella misma ha contado en numerosas ocasiones y ha reivindicado que cada uno haga o deje de hacer con y en su cuerpo lo que le apetezca. La gallega criada en Sevilla ya se sometió a una rinoplastia, habiéndose realizado tambien un lifting cervical que disminuye la papada y aumentado el pecho.



Parece ser que María Patiño tiene "pánico a hacerse mayor". Así lo ha manifestado la periodista públicamente en numerosas ocasiones. No lleva bien el paso de los años, quizá porque tiene un espíritu muy juvenil y quiere que vaya acompañado con un aspecto físico acorde.



El último dato que hay sobre esta intervención es que "María está descansando en casa porque la intervención exigía reposo. El retoque es algo más fuerte que los anteriores, y aunque visiblemente no se va a notar tanto, tiene la zona retocada dolorida", cuenta una amiga de María al portal mencionado anteriormente.