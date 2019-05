El bestial ataque a Isabel Pantoja: "Vete a una residencia, te crees la más grande y esa era Rocío Jurado"

‘Supervivientes: Tierra de nadie' comenzaba con la posibilidad de que Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno abandonaran el reality (algo que al final quedaba solo en un ordago de las cantantes) tras una fortísima discusión con Carlos Lozano pero ¿Cómo empezó todo?

Hemos visto el inicio que en esta ocasión la chispa de la tremenda bronca saltaba a causa del arroz y a continuación todos los cruces de ataques que ambos concursantes de ‘Supervivientes 2019' se han dedicado, con mayor agresividad y virulencia los de Lozano hacía Pantoja

"Tú eres igual que todos, no eres más que nadie, quítate los galones que aquí no valen", ha empezado diciendo el ex marido de Monica Hoyos quien además ha llamado "falsa" a la tonadillera

Por su parte, Isabel Pantoja le ha recriminado a Lozano que todavía se cree un "modelo", algo que a él le resbalaba y le espetaba faltando a su profesionalidad como artista

"Vete a una residencia, te crees que eres la más grande y para la más grande, Rocío Jurado".

Tras la bronca Lozano afirmaba más calmado: "El daño ya está hecho y no nos vamos a llevar bien nunca"