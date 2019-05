Isabel Pantoja confiesa a sus amigas de equipo de 'Supervivientes' que está enamorada

Isabel Pantoja, las Azúcar Moreno (Toñi y Encarna) y Chelo García Cortés también tienen momentos de desconexión y risas, al margen de los broncos enfrentamientos con Carlos Lozano

En la Playa de los Señores, se lo pasan en grande hablando de todo un poco, entre otras cosas, del amor.

"Aquí te tiene que gustar alguien para que se pase más rápido", comentaba Toñi Salazar. "Es que ya me gusta, y además lo sabe", le decía Isabel Pantoja que aclaraba que no era alguien de la isla. ¿A quién se refiere la tonadillera? ¿Es alguien de otra isla o alguien que la espera en España?

Las compañeras de la Playa de los Señores continuaban con las bromas y desvelaban algunas de sus intimidades en la isla. "Yo tengo dos braguitas y me las quito y me las pongo, me las quito y me la pongo...",afirmaba Isabel Pantoja.