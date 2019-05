Marta Roca, la mujer de Chelo Gª Cortés, indignada por su servilismo con Isabel Pantoja

Tras ver un vídeo de una nueva discusión entre Chelo y Carlos Lozano, Marta Roca, la mujer de Chelo García Cortés, se posicionaba claramente y no precisamente a favor de su pareja.

"No estoy de acuerdo con la actitud de Chelo, cuando está Isabel Pantoja se le va la olla", admitía. "Y no es un ataque de celos, por favor", aclaraba.

"Isabel domina a las personas, yo estoy juzgando lo que veo en la isla y a mí me molesta que Chelo sea de esta manera con Isabel. Me encantaría que las separaran", continuaba Marta. Marta, la pareja de @chgarciacortes: "Me molesta que Chelo sea así con Isabel" https://t.co/NzT6uvqB3J #TierraDeNadie2 pic.twitter.com/Fh3QLsQko4 — Supervivientes (@Supervivientes) 7 de mayo de 2019

"Me siento mal cuando veo así a Chelo, no estoy de acuerdo, me gustaría que se separaran y que Chelo se quedase con Carlos", zanjaba.