Jorge Javier Vázquez ya no engaña a nadie con su doble y cambiante discurso

Jorge Javier Vázquez es una de esas típicas personas que se ponen casi siempre a favor del viento para navegar seguro y tranquilo, algo que ya ha demostrado en algunas ocasiones en un ir y venir de amistad con distintos famosos o compañeros de profesión, en función del peso que en cada momento tengan.

El de Sálvame' ahora defiende a muerte a Isabel Pantoja y el concurso que está haciendo en 'Supervivientes' y afirma que si Carlos Lozano saca el tema de la cárcel le corregirá porque Pantoja ya pagó por ello, pero el presentador de Telecinco no decía lo mismo hace unos años cuando la tonadillera acudió a ‘El Hormiguero' ¿qué es lo que piensa realmente de ella, lo de antes o lo de ahora?

Jorge Javier Vázquez afirmó a finales de enero del 2017 que creía que Isabel Pantoja había utilizado su entrevista en ‘El Hormiguero' para enviarle un mensaje y decidía responderla como nunca:

El de Badalona le recordaba que no le regaló a su perrita, sino que fue el encargado de entregársela y aclaraba: "A mi perrita la quiero venga de donde venga ¿De dónde vengo yo? De trabajar, usted viene de la cárcel", un lugar que creía "no le ha servido de nada".

El presentador decía sentirse utilizado, pero le dejaba algo claro:

"Una vez que no le sirvo me da una patada y me envía a la mierda, prefiero estar en la mierda que a su lado".