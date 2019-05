La desgarradora confesión de Bertín Osborne sobre su hijo Kike

Bertín Osborne se ha sincerado este viernes durante la entrevista que hacía a Jorge Javier Vázquez en ‘Mi casa es la tuya' y ha contado el principal problema que le "quita el sueño cuatro días a la semana".

Mientras el presentador de ‘Sálvame' hablaba de que existen momentos en la vida en los que todo está todo bien en relación a la salud, economía y felicidad, Bertín se ha roto y le ha abierto su corazón a su compañero de cadena:

"Nunca he sentido eso; me mata pensar que, el día que yo no esté, mi hijo Kike no se pueda manejar como ahora".