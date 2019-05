La 'obsesión' de Jorge Javier Vázquez con el sexo

Cualquier espectador que haya visto a Jorge Javier Vázquez en cualquiera de los programas que presenta en Telecinco, seguro que se ha dado cuenta que continuamente saca a colación comentarios o palabras relacionados con el sexo.

Jorge Javier Vázquez recibía este viernes a Bertín Osborne por segunda vez en su casa de Madrid para inaugurar una nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'. Recordemos que El presentador de 'Sálvame' ya charló con Bertín hace unos meses pero de nuevo se han reencontrado tras el ictus que sufrió el de Badalona

Jorge Javier bromeaba (o no) sobre su recuperación y le decía a Bertín Osborne:

.@jjaviervazquez: “No tenía ningún éxito con las chicas y con los tíos no me atrevía. Hasta los 18 años el sexo no existió para mí” https://t.co/pfuKsjDdX2 #MiCasaJorge pic.twitter.com/1JeSDMKVCL — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 10 de mayo de 2019

"Me acuerdo que a los pocos días de estar en casa llamé al médico para preguntarle si podía practicar sexo", "La respuesta fue que sí, pero normal", ampliaba entre risas Vázquez — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 10 de mayo de 2019 A Jorge después de la operación le recomendaron tener “sexo normal”, aunque a él no le quedó claro: “Usted dígame qué posturas podemos hacer y cuáles no” 😳🤣 https://t.co/pfuKsjDdX2 #MiCasaJorge pic.twitter.com/xamkwx7ukD

"Lo que más me ha dolido es que la vida haya tomado la decisión por mí. Quedaba poco para terminar una temporada fantástica. Lo que más me ha jorobado es no poder terminar la función cuando yo quería. Hasta que tomé la decisión de cancelar la gira pasé una semana llorando", se sinceraba el presentador de 'Sálvame' con el semblante ya más serio.