Lo que Telecinco tapó en la entrevista de Bertin Osborne a Jorge Javier

Bertín Osborne estrenó este viernes 10 de mayo una nueva temporada del programa ‘Mi casa es la tuya'

Su primer invitado, el niño mimado de Mediaset Jorge Javier Vázquez, quien habló con el de su reciente ictus, los problemas con su padre que decía "Prefiero un hijo muerto a maricón", de la relación con su madre y muchas cosas más.

Era en esta ocasión el presentador de ‘Sálvame' el que abrçia las puertas de su casa al cantante.

Pero de lo que no hablaron y mucho susuarios de redes sociales recordaron, fue de los 'piropos' que en su día, cuando estaba en TVE, dedicó Osborne a Telecinco, y sobre todo al programa 'Salvame'

"¿Sabéis por qué ha cerrado el CSIC en España? Porque aquí los únicos que espían son los de Telecinco. ¿Y por qué espían los de Telecinco, señores? Porque hay dos o tres docenas de "demonias" desocupadas que no han pegado un palo al agua en su vida y se llevan ocho o nueve horas sentadas en el corro ese", afirmó entonces.

Pero Bertín fu má allá: "Que no veas el corro ese. Ahí comen, meriendan, insultan, se agarran el culo...A mí hace dos o tres años me invitaron y se ve que ese día me pillaron flojo y dije, voy a ir ahí. Y cuando me abren la puerta del plató y me dicen: pasa, miré y dije: y una mierda, ahí no entro yo. Ahora, como no tenía más remedio, lo que hice fue meter el culo contra la pared y el zócalo es que lo dejé limpio, limpio. Cuando estaba a cuatro o cinco metros de mi silla, me tiré en plancha. Y el presentador cuando vio que yo me iba a sentar en la silla... ¡animalito!", dijo haciendo referencia a su primer entrevistado en este nueva etapa en Telecinco.