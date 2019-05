Isabel Pantoja entra en pánico al sentirse 'atacada' por cientos de cangrejos en plena noche

Isabel Pantoja es puro arte para todo. No nos extraña que en el escenario sea tan artista a juzgar por cómo al estamos viendo concursar en ‘Supervivientes'

La tonadillera entraba en estado de pánico cuando se hizo de noche en la Playa Abandonados. Sentada sobre un tronco, la cantante se quedaba inmóvil pensando en que los cangrejos iban a ir a por ella y no iba a ser capaz de verlos para evitarlos.

Afortunadamente, por allí estaba ese ‘príncipe valiente' en que se ha convertido Colate para Isabel, quien la tranquilizaba y calmaba sus miedos

- Colate: "Yo no he visto ningún cangrejo"

- Isabel: "Cómo vas a verlo si no se ve nada"https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras3 pic.twitter.com/gKFFIsW3U5