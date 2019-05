Las Azúcar Moreno tiran la toalla y abandonan 'Supervivientes 2019'

Hace unos dias ya hicieron un conato de abandono junto a Isabel Pantoja, pero esta vez ha sido la definitiva

Las Azúcar Moreno han decidido abandonar 'Supervivientes 2019'.

"Estamos tristes pero hemos tomado esta decisión en firme. Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas y no encontramos la forma de entrar en el juego. Lo sentimos por la audiencia, la productora y el programa, pero cuando no puedes, no puedes",

han explicado las hermanas Salazar, Toñi y Encarna.

Jordi Gonzalez destacó que, pese a que han reiterado en infinidad de ocasiones que participaban por separado, hubiesen tomado las dos a la vez la decisión de abandonar. "Nos sorprende que las dos a la vez decidáis que irreversiblemente dejáis el programa", reflexionó el presentador

Las dos hermanas explicaron que, el sábado por la mañana, las dos se levantaron con el mismo sentimiento. "No abandono por el hambre, es un problema de mi cabeza, lucho con mi cuerpo. Me entran ataques de ansiedad", indicó Toñi. A continuación mitieron un vídeo en el que se recogía el momento en el que las hermanas Salazar tomaban la drástica decisión. "Los ataques de migrañas que me pegan son criminales", se lamentaba Toñi al mismo tiempo que su hermana se quejaba de dolores en el brazo. Tras meditarlo, se levantaron para anunciar a Fabio y Omar que se marchaban de allí. "Me hubiera gustado aguantar, pero es que no puedo", afirmó Toñi.

Tras responder afirmativamente a la pregunta de que la decisión era firme, las Azúcar Moreno pidieron perdón a la audiencia y la productora del programa. "Para estar ahí sentados y no hacer nada es absurdo seguir", dijo Toñi. "No hacer un buen concurso sería más frustrante... Sé que hay gente que le va a doler", añadió su hermana. En el plató y tras despedirlas de manera cortante, Jordi se lamentó por lo sucedido: "La producción del programa se siente un poco decepcionada, es muy poco profesional". Ahora el concurso deberá enviar a dos suplentes