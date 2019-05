Los retoques estéticos de Jorge Javier Vázquez que asustan hasta a su madre

Este viernes 10 de mayo Jorge Javier Vázquez inauguraba la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'.

Bertín Osborne entrevistó al presentador de ‘Sálvame' por partida doble. Una entrevista antes de sufrir el ictus y otra cuando fue dado de alta. Como la parte primera de la entrevista ya estaba grabada, la perspectiva del presentador cambió después del tremendo susto que tuvo el pasado mes de marzo. Por este motivo decidieron actualizar el programa.

Gracias a esta doblre grabación darnos cuenta de muchos detalles. No solo hemos conocido más cerca la parte más humana del de Badalona sino también algunos aspectos de sus compañeros, a pesar de que prohibió a su madre hablar de ellos.

Y es que María Morales, su madre, fue sin duda una de las protagonistas del programa. Ella no suele dejarse ver en público con su hijo, prefiere la intimidad y pasar desapercibida. Sin embargo una madre hace todo por su hijo y ahí estaba ella. No suele venir mucho a Madrid, aunque desde que su hijo sufrió el ictus no se ha separado de él ni un instante.

Mientras Bertín y Jorge Javier Vázquez charlaban, ‘La Mari' que es como cariñosamente llama Vázquez a su madre, se fue al mercado para comprar los ingredientes necesarios para una zarzuela de pescados.

A pesar de que no le suele hace mucho caso, María Morales es el pilar de la vida del presentador de Mediaset y él, aunque a veces a regañadientes, obedece y atiende a sus consejos. Aunque reconoce que no es una madre pesada y le encanta verla tan feliz y con tanta vitalidad a sus 79 años.

Pero además de ser su consejera es su estilista. Los espectadores se rieron con unas de las confesiones que hicieron en el programa. "Jorge, no te pongas más labio". "No, mama, no me pongo labio. Lo que pasa es que me lo hidratan cuando me hago el plasma en la cara". "Ya, pero tú no te pongas más". "Ya te he dicho que no me pongo". "Tú no te pongas más no vaya a ser que se te ponga una boca muy exagerada". Me callo. Al rato: "¿Te pones bótox en la frente?". "No, hace años que ya no me pongo". "Es que te dejaban fatal, la cara deformada, sin expresión".

Son muchos los fans y seguidores del presentador que siempre han querido saber si se había hecho algún retoque. Ahora parece que sí. Al catalán le encanta cuidarse y es que aún tiene mucha vida que correr y encontrar un buen marido. Los espectadores creen que si que se ha operado. De hecho "parece Isabel Pantoja", dicen tras comprobar todas las operaciones que se ha hecho. A los artistas les encanta pasearse por el quirófano como el que va al súper a comprar naranjas.