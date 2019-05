El dineral que han dejado de ganar las Azúcar Moreno tras su abandono de 'Supervivientes'

"A las Azúcar Moreno les espera un recibimiento amargo en el programa". Así se ha expresado el periodista Pepe del Real en 'El Programa de AR' esta mañana.



Pepe ha afirmado que la dirección del reality sigue muy enfadada por el polémico abandono en pareja de las hermanas Salazar. "Una cosa es no poder seguir y otra no querer. No han sido capaces de explicar hasta el momento por qué han abandonado", ha comentado el colaborador de 'AR'.



Las cantantes, además de enfrentarse a una fuerte sanción económica por el abandono e incumplimiento del contrato, dejarán de ingresar bastante dinero, pero además hay una "cláusula leonina" que han firmado: no pueden realizar entrevistas hasta que termine el reality.



"Eso no es leonino, es una cláusula anti tomadura de pelo", ha respondido un cada vez más 'gracioso' Joaquín Prat, tras dedicar unas duras palabras contra las cantantes por su concurso.

Según Real, Toñi y Encarna habrían facturado del orden de 350.000 euros de haber llegado a la final (por el caché semanal que cobra cada concursante). A esa cantidad habría que sumarle un par de entrevistas con una conocida revista del corazón más su paso por programas como 'Sábado Deluxe', lo que les que les habría reportado otros 60.000 o 70.000 euros.



La cifra total sería 420.000 euros, importe al que habría que deducir la comisión de gestión que tengan pactada con su representante. Pero por si esto no fuera importante, ahora tendrán que hacer frente a una fuerte indemnización a la productora Bullgod, que realiza el formato y firma los contratos con los concursantes.



Por otro lado Joaquín Prat se ha mostrado muy crítico por el abandono de Encarna y Toñi Salazar: "No han hecho nada, han vagueado de manera sistemática y ahora abandonan. Pues adiós y gracias. Ya llevamos varios años de realities. La gente debe saber a lo que va y lo que firma y las productoras se cansan"