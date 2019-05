El representante de las Azúcar Moreno carga contra 'Sálvame' y sus "mentiras"

Como sucede con cualquier famoso que tenga cierto protagonismo en televisión, enseguida los programas empiezan a contactar con personas de su entorno para fabricar mas contenido

Tras abandonar Las Azúcar Moreno ‘Supervivientes', están saliendo a la luz muchos problemas, sobre todo económicos, que afirma 'Sálvam'e tienen las hermanas Salazar, Toñi y Encarna.

El programa que presenta Jorge Javier Vázquez en las tardes de Telecinco se ponía en contacto con el representante de las cantantes, Nacho P. quien obviamnte se ponia del lado de sus cantantes representadas y ¡cargaba contra el programa.

"Me parece increíble la capacidad de inventiva que tenéis. Nosotros gracias a Dios estamos trabajando todo el año en España, no estamos en horas bajas. El abandono no está premeditado, no es una campaña de marketing. No voy a pasar ni una mentira más",