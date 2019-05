Jorge Javier Vázquez humilla a las Azúcar Moreno como nunca se ha visto en TV

Nunca hemos visto algo similar en la historia de la televisión en España a lo que sucedió este jueves 16 de mayo en la gala de ‘Supervivientes'

El domingo pasado Las Azúcar Moreno abandonaban el reality de manera sorpresiva, injustificada y poco profesional. Según dijo Jorge Javier Vázquez, "las hermanas Salazar han dejado tirados al programa y a Mediaset España", muy serio antes de dar paso a las exconcursantes con el plató en silencio.

"Tú dices que es de una manera injustificada pero para nosotros no es así, preferimos hacer esto, a hacer un mal concurso. La cabeza nos jugó una mala pasada", intentaba justificar Toñi antes de que Jorge Javier las cortase con la intención de que no pudieran hablar ya que el llevarlas al plató era para que fueran humilladas en directo delante de toda España

"Estáis mintiendo y por delicadeza no vamos a contar los entresijos contractuales porque si lo contásemos vuestra imagen quedaría peor de lo que ha quedado. El silencio os favorece"

aseveraba Jorge.

"Tengo que deciros que habéis sido una gran decepción personal y para mucha gente que había apoyado vuestra participación en ‘Supervivientes 2019'. Vuestro abandono premeditado, superficial y poco profesional ha hecho que dicha decepción sea todavía más grande. Habéis demostrado una gran falta de respeto hacia el trabajo de muchas personas de esta cadena. Ya no sois personas gratas en Mediaset, tardaréis mucho tiempo en pisar un plató de esta casa",

continuaba el presentador de 'Sálvame'

"Aunque intenten justificarse, están mintiendo, estaba todo preparado... Es muy ruin y muy mezquino lo que habéis hecho, me habéis demostrado que no vais de frente. Llevo 20 años de profesión y jamás me había encontrado con algo así", zanjaba Jorge Javier antes de despedirlas del plató.