OFICIAL: Terelu Campos dice adiós a 'Sálvame' para siempre

Este viernes 17 de mayo, Terelu Campos ha tomado la decisión de desligarse definitivamente de 'Sálvame', programa al que lleva vinculada casi una década y que abandonaba hace unas semanas de manera súbita entre lágrimas, sobrepasada por las críticas a su hermana, Carmen Borrego.

"Terelu deja 'Sálvame' para siempre". Así lo contaba Carlota Corredera:

"A las 13:21h Terelu se ha reunido con la productora de 'Sálvame'. Les ha trasladado que se encuentra muy débil física y emocionalmente. No encuentra la fortaleza suficiente para afrontar las tensiones de plató cuando se habla de temas que le incumben y que también incumben a u familia".

La presentadora gallega, dando la mayor solemnidad posible a sus palabras los anunciaban en el inicio del programa de las tardes de Telecinco. Una reunión que ha tenido la hija mayor de María Teresa Campos con los responsables de La Fábrica de la tele, productora del programa:"Esta mañana se ha reunido con la cúpula del programa y ha tomado una decisión irreversible", informaba Corredera generando una gran expectación.

La decisión de Terelu se ha producido en la misma semana que daba en exclusiva su entrevista más comprometida para Lecturas, desde que dejó 'Sálvame' y tras su última operación para reconstruirse el pecho. Su decisión ha sido meditada, pero también ha expresado su deseo de poder despedirse de la audiencia en 'Sábado Deluxe'. Por el momento, no se ha especificado la fecha en la que se producirá ese adiós televisivo.

"Ha estado tres semanas pensando qué decisión tomar, si volver o dejar 'Sálvame para siempre. Una decisión que no tienen marcha atrás", ha contado Carlota. Desde el programa han recalcado también que Terelu no deja su silla para irse a otro programa. "No tiene otra oferta laboral", afirmaba Carlota, dejando claro el salto al vacío que resulta esta decisión.

No obstante Terelu continúa vinculada a La Fábrica de la Tele, productora de 'Sálvame', a través del programa 'Huellas de elefante', espacio que emite los viernes Telemadrid en el que colabora. También estará en la nueva temporada de 'Paquita Salas', la serie de los Javis.