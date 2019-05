Atacan brutalmente por la espalda a Arnold Schwarzenegger en Sudáfrica (VÍDEO DEL MOMENTO)

Arnold Schwarzenegger fue atacado violentamente por la espalda cuando se encontraba en un evento deportivo en Sudáfrica



El actor de Hollywood grababa vídeos y conversaba con algunos de sus fans cuando fue sorprendido por un individuo que le dió una patada voladora, por la espalda, que propició que cayera de frente sobre sus propios fanáticos.



Se sabe, de momento, que el ex gobernador de California de 71 años de edad se encuentra sin ninguna lesión grave.

El agresor fue detenido rápidamente por miembros de la seguridad del evento y el actor.

Poco después, el vídeo muestra al protagonista de 'Terminator' sonriendo y estrechando manos con los espectadores, y más tarde saliendo de lugar rodeado de elementos de seguridad.



"Creí que la multitud me empujaba, lo que pasa a menudo. Sólo me di cuenta de que me patearon cuando vi el vídeo, como todos ustedes. Me alegro de que el idiota no haya interrumpido mi Snapchat", escribió después el actor en su Twitter.