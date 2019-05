Cuando Belen Esteban tenia su nariz "como le salía del mismísimo potorro"

Este fin de semana la sección "¿Recuerdas?" de Telenostalgia de nuestros compañeros de Excluaiva Digital, nos traslada a hace casi diez años. Una epoca en la que habia enfrentamientos entre programas del corazón de Telecinco y Antena 3. Prinipalmente originados por una persona: Belen Esteban

Hoy recuperamos gracias a la videoteca de los usuarios de Twitter, una de las intervenciones de la colaboradora de 'Sálvame', en un a epoca que ella posterormente definió como que "estaba malita"

Era Ese momento en que Belen Esteban decía que había puesto 16 demandas, si, si, 16, ni una má ni una menos. "Está todo el mundo denunciado. Programas, productoras, bocachanclas "

En su pleno apogeo, hasta no poder más de harina, diciendo que va a denunciar a una de las jefas de teletrinco y dice que hay algunas que nacen tan feas que ningún cirujano las quiere operar 😂😂😂🤣🤣🤣👏🏽👏🏽👏🏽 bien potorra, bien, te as autodifinido perfectamente 💉💉💉🐷🐷🐷🤮🤮 pic.twitter.com/7QCP9UX28F — Antonio Pacheco (@antoniopr11) May 15, 2019

Además hablaba de sus fosas nasales: "Otra cosa tengo que decir, mi naríz es mía, entonces como es mía la tengo como me sale del mismísmo potorro, ¿Vale?"

También tenía palabras para una perdiodista sevillana que colaboraba en Antena 3 diciendo: "Hay algunas que nacen tan feas que ningún cirujano las quiere operar , ¡pocococida!"

Y hablaba del entonces su marido: "Si mi marido me ha puesto los cuernos os aseguro que no seguría con él, pero si me los ha puesto y bebe o no bebe, es mi problema"

Para colmo y malestar de Jorge Javier Vázquez, Tambien arremetia contra Ana Rosa Quintana diciendo que iba a por ella "Una de las dueñas de las productora y dueña del programa (DEC)"