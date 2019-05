El padre de Dakota abronca a Jorge Javier a la cara: "Tu comentario hacia mi hija no fue oportuno"

Durante la gala de 'Supervivientes' del pasado jueves 16 de mayo, Jorge Javier Vázquez vivió un momento tenso con Dakota. Las gruesas y cortatnes palabras del presentador hacia la concursante han sido muy polémicas y criticadas y en 'Sábado Deluxe' Jorge se sentaba junto a Francisco, el padre de Dakota, para hablar de lo sucedido.

Lo primero que ha hecho Vázquez en su encuentro con Francisco ha sido agradecerle el elegante comportamiento que tuvo con él tras el enfrentamiento con su hija: "Me sirvió mucho tu templanza en aquel momento".

Además, el de Badalona entiende que Francisco dedicara unas palabras poco bonitas hacia el presentador en Facebook: "Sé por lo que pasáis los familiares". Por su parte, el padre de Dakota ha reconocido que le sentaron mal las palabras que el presentador dedicó a su hija pero "les pido a todos que te sigan valorando porque eres una gran persona y un buen locutor", ha confesado.

Las palabras de @jjaviervazquez a Francisco, padre de Dakota: "No tengo nada en contra de Dakota. En @Supervivientes no hay favoritismos".https://t.co/Tbaq9am53H — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 19 de mayo de 2019

A Francisco le gustaría que la repercusión de todo no fuese negativa para su hija mientras que Jorge Javier ha confesado que cuando se fue a casa, después de la gala, "desconecto y no leo nada y hago mi propio examen de lo que ha sucedido porque mi trabajo me importa mucho, no te creas que me olvido y paso de todo. ¿Lo hubiera hecho de otra forma? Claro que sí. Pero el fondo es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y cuando salga Dakota me gustaría contárselo tranquilamente, los dos a solas, y contárselo para que conozca los entresijos de la televisión, para que lo sepa si quiere dedicarse a esto".

"Estamos en un programa de televisión y en un concurso, televisamente, no todos los concursantes son iguales. No es lo mismo Isabel Pantoja que Dakota, al menos hoy. Eso no son favoritismos", ha querido aclarar Jorge.

"Contra Dakota no tengo nada pero como presentador de televisión sé lo que significa tener a Messi en un partido de Champions y eso hay que aprovecharlo, no es favoritismo".

Respecto al polémico comentario de "ahora quieres hablar con tus padres con los pollos que les montabas en Hermano Mayor", Jorge ha dicho lo siguiente: "Para mí fue un comentario de humor negro, con eso no intento desprestigiar a Dakota ni criminalizar su paso por ese programa ni que es un ser inferior. Intenté poner una nota de humor". Ante esto, Francisco le ha respondido que su comentario "no fue oportuno".